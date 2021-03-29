شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتخطى رقم الشاذلى وينفرد بوصافة هدافى المنتخب عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني رقم الأسطورة حسن الشاذلي وانفرد بوصافة هدافي الفراعنة عبر التاريخ، بعدما وصل رصيده التهديفى لـ43 هدفا فى تاريخ مشاركته بقميص المنتخب خلال 69 مباراة دولية.

وسجل صلاح هدفين في الشوط الأول من مباراة مصر وجزر القمر المقامة حاليا على استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات الإفريقية، ويتقدم فيها الفراعنة بأربعة أهداف دون رد بعد مرور نصف ساعة من اللقاء.

وينفرد حسام حسن بلقب الهداف التاريخي للمنتخب الوطني برصيد 69 هدفا، يأتي خلفه النجم محمد صلاح برصيد 43 هدفا، وفى المركز الثالث يحل حسن الشاذلي برصيد 42 هدفا.

ومنذ انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر قبل تسعة أعوام، وتحديدا يوم 3 سبتمبر 2011، خاض صاحب الـ28 عاما 69 مباراة دولية، قبل أن يفتتح سجله التهديفي في مواجهة النيجر بتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2012 التي انتهت (3-0).

ويعتبر صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في على مدار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا برصيد 16 هدفا، ويأمل في تعزيز رقمه القياسي خلال المرحلة الحالية ومواصلة الابتعاد عن أقرب ملاحقيه حسام حسن، المهاجم التاريخي للكرة المصرية.

وأحرز حسام حسن 12 هدفا فى تصفيات أمم إفريقيا خلال 25 مباراة لعبها في الفترة بين عامي 1986 حتى 2006، فيما احتاج صلاح 21 مباراة ليسجل 16 هدفا حتى الآن.

قبل مباراة اليوم، يحتل منتخب مصر المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني في حين جاء منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما منتخب توجو في المركز الاخير برصيد نقطتين .

خاض منتخب مصر مباراته رقم 100 في تصفيات كأس أمم أفريقيا فقط، حقق الفوز في 51 وتعادل في 29 وخسر 20 مباراة فقط، وسجل 185 هدفًا، واستقبلت شباكه 82 هدفًا، كما كان الظهور الأول لمنتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا عام 1968، لكنه فشل في التأهل لانسحابه في الدور الثاني أمام أوغندا بسبب نكسة 1967.