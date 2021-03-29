شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة نوير.. محمد الشناوى يتقدم لوسط الملعب أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر على دائرة منتصف الملعب على طريقة الألمانى "نوير" حارس فريق بايرن ميونخ، خلال المباراة المقامة حاليا بين المنتخب وجزر القمر فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.



محمد الشناوى فى وسط الملعب

وتقدم المنتخب بأربعة أهداف نظيفة في أول 25 دقيقة، عن طريق كل من محمد الننى ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" بصناعة من محمد مجدى قفشة "3 أهداف" وشريف "هدف".

بدأ المنتخب بتشكيل مكون من: محمد الشناوى لحراسة المرمى - على جبر - محمود حمدى "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هانى - حسام حسن - مصطفى فتحى - احمد سيد زيزو- مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان فى مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.