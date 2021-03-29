محمد صلاح يكسر رقم الشاذلي مع منتخب مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كسر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، الرقم المسجل باسم لاعب الترسانة السابق حسن الشاذلي، كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ منتخب مصر.

وسجل صلاح الهدفين الثالث والرابع خلال مواجهة منتخب بلاده أمام جزر القمر، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وبهدفي صلاح في جزر القمر وصل بذلك إلى الهدف رقم 43 ليكسر رقم حسن الشاذلي صاحب الـ 42 هدف.

ويحتل حسام حسن، لاعب منتخب مصر السابق صدارة القائمة برصيد 69 هدفًا، متفوقا على صلاح والشاذلي.

ولعب صلاح حتى الآن مع منتخب مصر 69 مباراة سجل خلالها 43 هدفا، وكان أول أهدافه مع المنتخب الأول في مرمى النيجر بتصفيات كأس الأمم 2012.