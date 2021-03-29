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بسبب الجماهير.. تأخر انطلاق مباراة الزمالك والأهلي في دوري السلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تأخر انطلاق لقاء فريقا كرة السلة بناديي الزمالك والأهلي والذي كان مقررًا له السادسة من مساء اليوم، الإثنين، بسبب تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء في المدرجات.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن منذ أيام قليلة ماضية وبشكل رسمي، منع أي حضور جماهيري في مباريات سواء للمرحلة الترتيبة الحالية أو تحديد البطل.

وتواجد عدد من جماهير الزمالك في مدرجات صالة النادي بميت عقبة، مما تسبب في عدم بدء المواجهة بالموعد المقرر لها.

وبحسب ما ورد في البث التليفزيوني من صالة المباراة، فإن عدد من أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية بالإضافة إلى منظمي اللقاء تواجدوا في أرض الملعب.

ويقوم لاعبو الفريقين بعمليات إحماء بسيطة في ملعب اللقاء لحين إتخاذ قرارًا بشأن إقامة المواجهة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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