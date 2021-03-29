مباشر.. مصر 4 - 0 جزر القمر.. خروج السولية وصلاح قائدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

صحح المنتخب المصري موقفه في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، بالفوز برباعية نظيفة على حساب جزر القمر، في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة.

أحرز رباعية المنتخب محمد النني، ومحمد شريف، ومحمد صلاح "هدفين"، وجميعهم جاءوا في الشوط الأول.

وضمن المنتخبان التأهل لكأس الأمم قبل خوض المباراة، إلا أن الفراعنة صححوا موقفهم في المجموعة بالانفراد بالصدارة برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد جزر القمر عند 9 نقاط، فيما ودع منتخبي كينيا وتوجو التصفيات.

وصحح المنتخب موقفه بعد التعادل أمام كينيا مرتين، وجزر القمر خارج الأرض.

التشكيل:

وبدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي، وعمر جابر، وعلي جبر، ومحمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة، وعمرو السولية، ومحمد النني، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجية، ومحمد شريف.

تفاصيل المباراة:

كاد صلاح يسجل في الدقائق الأولى بعد مرور رائع من دفاع جزر القمر، قبل أن يتكتل اللاعبون ويبعدوا الكرة.

وفي الدقيقة 15، نال المنتخب المصري ركنية نفذها عبدالله جمعة الذي مرر الكرة لمحمد النني على حدود منطقة الجزاء، ليسددها رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 17، ضغط مجدي أفشة لينجح في استخلاص الكرة من مدافع جزر القمر، ليمرر لمحمد شريف المنفرد بالمرمى، ليسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري.

وفي الدقيقة 20 من هجمة مرتدة مرر تريزيجية الكرة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في المرمى مضيفا الهدف الثالث للفراعنة.

وأضاف صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 26، بعد تمريرة بينية رائعة من أفشة، ليراوغ الحارس ويسجل الهدف الرابع.

حاول المنتخب المصري زيادة النتيجة وسط دفاع من فريق جزر القمر، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مصر برباعية.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع حسام البدري المدير الفني للمنتخب، بمحمود جنش بدلا من محمد الشناوي في أول تبديل للمنتخب.

وأجرى البدري تبديلين في الدقيقة 60 بنزول أحمد ياسر ريان، ومحمد فاروق، بدلا من محمد شريف، ومحمود تريزيجية.

وفي الدقيقة 73 أجرى البدري التبديل الرابع بنزول طارق حامد بدلا من عمرو السولية، ليمنح الأخير شارة القيادة لمحمد صلاح، قبل أن يُجري التبديل الأخير بنزول مصطفى فتحي بدلا من محمد مجدي أفشة.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز المنتخب المصري برباعية نظيفة.