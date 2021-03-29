مصدر لمصراوي: مواجهة الأهلي والنصر تحسم مصير معلول من التواجد أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر في النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق طلب من أحمد أبوعبلة طبيب الفريق تحديد موعد لعودة التونسي علي معلول الظهير الأيسر للتدريبات الجماعية.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن معلول سيعود للقاهرة خلال ساعات لاستكمال برنامجه التأهيلي داخل القلعة الحمراء بعد تعرضه للإصابة للمرة الثانية بمزق في العضلة الخلفية بحجم 3 مللي.

وأضاف أن مباراة النصر المقرر لها 14 مارس بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر ستكون هي الفرصة الأخيرة لتحديد موقف معلول من المشاركة في قمة الزمالك بدوري We المصري المقرر لها 18 أبريل المقبل.

وأوضح أن الجهاز الفني يترقب مشاركة اللاعب في التدريبات قبل أن يتم منحه فرصة المشاركة ولو لبعض الوقت في مباراة النصر لتجهيزه لموقعة الزمالك، وشدد أنه إذا لم يكن معلول جاهزاً للمشاركة في مباراة النصر فأن هناك صعوبة في تواجده امام الزمالك.

وتعرض علي معلول للإصابة بمزق في العضلة الخلفية للمرة الثانية وغادر الي بلاده تونس للخضوع لبرنامج تأهيلي مع طبيب منتخب تونس.