أروابارينا: إكرامي الأجهز فنيا.. الشناوي يجتهد.. ولا أحد يتدخل في خياراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق قائد رائع ومصدر أمان، مضيفًا أنه لا يسمح لأحد بالتدخل في اختياراته.

وخلال تصرحيات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، قال أروابارينا: "سعيد بالمستوى الرائع الذي يقدمه حراس مرمى الفريق في المباريات والتدريبات، وسعيد بوجود الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي في هذا المركز، حيث يعدا من أفضل الحراس في مصر هذا الموسم، بجانب العناصر الشابة الرائعة التي تتدرب مع الفريق الأول".

وأضاف مدرب بيراميدز: "منذ تعاقدي مع بيراميدز في بداية الموسم وبعد دراسة جميع المراكز كنت أسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد، ولكنه فوجئت بالمستوى الراقي الذي يقدمه الحارس شريف إكرامي، صاحب الخبرات الكبيرة، كما أن عودة أحمد الشناوي للتدريبات واستعادة مستواه زاده اطمئنانا على مركز حراسة المرمى بالفري".

وتابع: "إكرامي حارس رائع للغاية ويؤدي بصورة رائعة منذ بداية الموسم، وبعيدا عن مستواه الفني داخل الملعب، فهو قائد بمعنى الكلمة في الخط الخلفي للفريق ودائم التوجيه والحديث مع زملائه ويتمتع باحترام الجميع، ولا غنى عنه داخل الفريق، نفس الأمر بالنسبة لأحمد الشناوي الذي أبعدته الإصابات وفيروس كورونا عن الفريق لبعض الوقت ولكنه عاد لمستواه مؤخرا ما جعله يشعر بالاطمئنان الشديد على حراسة مرمى الفريق".

وواصل المدير الفني الأرجنتيني: "أنا صاحب القرار الأول والأخير في اختيار من يشارك في المباريات بصفته المدير الفني ولا أقبل تدخلا من أحد في اختياراته على الإطلاق".

وأتم: "في بداية الموسم كنت واضحا مع جميع حراس المرمى وأكدت أنني سأستعين بالحارس الأجهز فنيا وبدنيا في المباريات لأنه مركز حساس ولا يحتمل التدوير ولابد من تثبيت الحارس الأفضل، وإكرامي كان الأجهز فنيا وبدنيا منذ بداية الموسم وبالفعل يقدم مباريات رائعة ويساعد الفريق على تحقيق أهدافه، والشناوي يجتهد هو الآخر في التدريبات في انتظار الفرصة في ظل توالي المباريات والمشاركة في عدد كبير من البطولات ما يتطلب جاهزية جميع العناصر".