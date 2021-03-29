"محمد شريف مهاجماً".. البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمباراة جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء منتخب جزر القمر في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2022.

وكان منتخب مصر ضمن تأهله إلى كأس الأمم الأفريقية، بعد تعادله مع كينيا في الجولة الماضية بهدف لمثله في الجولة الخامسة من التصفيات.

ويتقاسم منتخبا مصر وجزر القمر صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات، برصيد 9 نقاط.

ويتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني.

ثلاثي ما قبل المهاجم: محمد مجدي "أفشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه".

المهاجم الصريح: محمد شريف.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من:

محمود عبدالرحيم "جنش" - طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.