نتيجة مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر فى تصفيات كأس امم افريقيا

تعرف على نتيجة مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر، في أهم مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا الكاميرون 2021.

يدخل المنتخب المصري اللقاء فى صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى 3 مباريات، ويتفوق على ضيفه منتخب جزر القمر بفارق الاهداف.

وسيسعي منتخب مصر الى تحقيق الفوز على منتخب جزر القمر لفض الاشتباك والتأهل كمتصدر للمجموعة، لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الأداء الهزيل الذي لم يرتقي بعد للمتوقع.

وأفلت المنتخب المصري من الخسارة فى نيروبي وذلك بعد تعادله بنتيجة (1-1) مع نظيره منتخب كينيا فى الجولة الماضية.

ورغم ذلك حجز منتخب مصر بطاقة الصعود الى كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل معززاً رقمه القياسي فى المشاركة بالبطولة القارية الى المرة الـ25 فى تاريخه.

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