نتيجة مباراة منتخب الكويت ومنتخب لبنان ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم

تعرف على نتيجة مباراة منتخب الكويت ومنتخب لبنان، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022، كأس أمم آسيا الصين 2023.

فرض منتخب لبنان التعادل على منتخب الكويت، في مباراة ودية، أقيمت اليوم الاثنين، في دبي، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة “كأس العالم، وكأس أمم آسيا”

وكان المنتخب الكويتي السباق بالتسجيل عند الدقيقة (15)، عن طريق “شبيب الخالدي”، فيما أحرز هدف التعادل لمنتخب لبنان، “محمد قدوح” في الدقيقة (60).

ونقل بث مباشر مباراة منتخب الكويت ومنتخب لبنان على قناة أبو ظبي الرياضية 2، بصوت المعلق “أحمد حامد”، كما نقل على قناة دبي الرياضية 2، بصوت المعلق “أحمد الشيحي”، بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق “ابراهيم الهشال”.

وكان المنتخب الكويتي هو الطرف الأفضل في الدقائق الأولى من الشوط الأول، وظهرت خطورته الهجومية في الدقيقة العاشرة، عندما سدد شبيب الخالدي كرة تصدى لها الحارس مهدي خليل.

وبعد مرور خمس دقائق من تلك الهجمة، عاد شبيب الخالدي ليسجل هدف التقدم للمنتخب الكويتي بعد تمريرة بينية رائعة في عمق دفاع منتخب لبنان، من بندر السلامة.

وظهر منتخب لبنان هجوميًا، في الدقيقة (29)، بعدما سدد نور منصور كرة أخطأت المرمى، ومرت باقي دقائق الشوط دون هجمات خطيرة.

وبدأ منتخب الكويت الشوط الثاني بصورة جيدة كما الحال في الشوط الأول، وكاد بندر السلامة يسجل الهدف الثاني لولا تألق الحارس مهدي خليل.

وخطف منتخب لبنان هدف التعادل في الدقيقة (60)، عن طريق “محمد قدوح” مستغلًا تمريرة رائعة من زميله “باسل جرادة”.

واستعاد المنتخب اللبناني توازنه بعد تسجيل هدف التعادل، حيث سيطر على مجريات اللقاء وكان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (78)، عن طريق “حسين منذر” الذي سددد كرة قوية مرت بسلام على مرمى المنتخب الكويتي.

وأنقذ الحارس “سلمان عبدالغفور” منتخب الكويت من الخسارة، بعدما تألق في إبعاد تسديدة قوية من “كريم درويش” في الدقيقة (85)، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).

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