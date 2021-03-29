مشاهدة اهداف مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر فى تصفيات كأس امم افريقيا – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة فيديو اهداف مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر، في أهم مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا الكاميرون 2021.

يدخل المنتخب المصري اللقاء فى صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى 3 مباريات، ويتفوق على ضيفه منتخب جزر القمر بفارق الاهداف.

وسيسعي منتخب مصر الى تحقيق الفوز على منتخب جزر القمر لفض الاشتباك والتأهل كمتصدر للمجموعة، لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الأداء الهزيل الذي لم يرتقي بعد للمتوقع.

وأفلت المنتخب المصري من الخسارة فى نيروبي وذلك بعد تعادله بنتيجة (1-1) مع نظيره منتخب كينيا فى الجولة الماضية.

ورغم ذلك حجز منتخب مصر بطاقة الصعود الى كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل معززاً رقمه القياسي فى المشاركة بالبطولة القارية الى المرة الـ25 فى تاريخه.

فى المقابل تعادل منتخب جزر القمر فى الجولة الماضية على ملعبه أمام منتخب توجو بدون أهداف، وسيسعي للخروج من ستاد القاهرة الدولي بنتيجة إيجابية حيث ضمن تأهله الى نهائيات البطولة القارية فى الكاميرون.

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هدف تقدم منتخب مصر “محمد النني”

هدف منتخب مصر الثاني “محمد شريف” 2-0

هدف منتخب مصر الثالث “محمد صلاح” 3-0