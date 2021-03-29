بث مباشر | مشاهدة مباراة منتخب الجزائر ومنتخب بوتسوانا في تصفيات امم افريقيا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب الجزائر ومنتخب بوتسوانا، في أهم مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا الكاميرون 2021.

حسم المنتخب الجزائري تأهله بشكلٍ رسمي إلى نهائيات كأس الامم الافريقية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة رغم التعادل فى الجولة الماضية أمام منتخب زامبيا بنتيجة (3-3).

ويقدم منتخب الجزائر مستويات متميزة خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب “جمال بلماضي”، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 22 مباراة تنافسية.

ويمتلك المنتخب الجزائري أقوى خط هجوم في تصفيات امم افريقيا 2021 حتى الآن، حيث سجل لاعبوه 14 هدفًا في 5 مباريات، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة.

على الجانب الآخر، فقد منتخب بوتسوانا فرص الصعود إلى منافسات كأس امم افريقيا 2021، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام منتخب زيمبابوي الذي خطف بطاقة التأهل الثانية.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب الجزائر ومنتخب بوتسوانا على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بين سبورتس 1 الفرنسية.

ويدير لقاء منتخب الجزائر ومنتخب بوتسوانا، الحكم البوركينابي “جان واتارا”، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يذكر أن مباراة منتخب الجزائر ومنتخب بوتسوانا فى الجولة الثانية من التصفيات قد انتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف اللاعب “يوسف بلايلي”، فى اللقاء الذي اقيم بينهم يوم 18-11-2019 على ملعب بوتسوانا الوطني.

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