نتيجة مباراة منتخب العراق ومنتخب أوزبكستان ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم

تعرف على نتيجة مباراة منتخب العراق ومنتخب أوزبكستان الودية، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022، كأس أمم آسيا الصين 2023.

حقق منتخب العراق فوزًا رائعًا على منتخب أوزبكستان في عقر داره بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بونديكو في العاصمة طشقند ضمن تحضيرات الفريقين للتصفيات المزدوجة “كأس العالم، وكأس أمم آسيا”.

وجاء هدف المباراة الوحيد من البديل “شيركو كريم” في الدقيقة (57)، في أول مشاركة له مع المنتخب العراقي.

ونقل بث مباشر مباراة منتخب العراق ومنتخب أوزبكستان على قناة السومرية العراقية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12130 (استقطاب: عمودي)، وبمعدل ترميز 27500.

وانطلقت صافرة بداية مواجهة منتخب العراق ومنتخب أوزبكستان في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية والعراق.

شهدت بداية الشوط الأول سيطرة منتخب أوزبكستان على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى منتخب العراق الذي ظهر بتنظيم دفاعي جيد.

ودخل منتخب العراق أجواء المباراة بعدما سدد “همام طارق” كرة علت المرمى في الدقيقة (20)، وبعدها بدقيقة واحدة تلاعب بشار رسن بدفاعات منتخب أوزبكستان وسدد كرة بيسراه ذهبت في الشباك الخارجية للمرمى.

وظهر بشار رسن بهجمة أخطر في الدقيقة (43)، حيث أنفرد بمرمى منتخب أوزبكستان وحاول وضع الكرة من فوق حارس المرمى، ولكن تسديدته جاورت القائم بقليل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع ، أستغل “إبراهيم بايش” سوء تفاهم بين حارس المرمى ومدافع منتخب أوزبكستان ليلحق بالكرة قبل الثنائي، ولكن كرته علت المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي مع سيطرة من أسود الرافدين.

وفي الشوط الثاني، أحرز “شيركو كريم” هدف المباراة الوحيد، بهد دخوله بديلًا لـ “حسين علي”، حيث استغل كرة سددها علاء مهاوي ارتدت من الحارس ليكملها داخل الشباك في الدقيقة (57).

وواصل بشار رسن مسلسل إهدار الفرص بعدما سدد كرة خارج إطار المرمى، وتألق حارس منتخب أوزبكستان في التصدى لفرصة خطيرة من محمد قاسم.

وحرم حارس مرمى منتخب العراق “جلال حسن” منتخب أوزبكستان من تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة، أبرزها، تصديه لتسديدة رائعة من شوكوروف في الدقيقة (79).

وكاد منتخب أوزبكستان يسجل هدف التعادل مع نهاية المباراة لولا روعنة المهاجم “شوموروف”، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العراقي بهدفٍ دون رد.

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