الميركاتو الصيفي 2021 | صراع بين كبار الدوري الانجليزي على قائد لايبزيج مارسيل سابيتزر

أفادت تقارير صحفية ألمانية بوجود صراع بين كبار أندية الدوري الانجليزي، للظفر بخدمات قائد فريق لايبزيج الألماني، مارسيل سابيتزر في الميركاتو الصيفي 2021 (القادم).

وينتهي عقد سابيتزر (27 عامًا) مع لايبزيج في صيف 2022، ولا يريد النادي الألماني التخلي عن خدمات قائد الفريق مجانًا.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، يوجد 3 أندية من الدوري الانجليزي، وهي ليفربول، مانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، ترغب في الحصول على توقيع سابيتزر.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الألمانية، فإن توتنهام يبدو الأقرب لضم النجم النمساوي، في وقت يبحث فيه ليفربول عن لاعب يمكنه تعويض الرحيل الوشيك للهولندي جورجينيو فينالدوم إلى برشلونة الإسباني، أما مانشستر يونايتد لن يتوقف عن تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم 2021/22.

ماذا قدم مارسيل سابيتزر مع لايبزيج؟

انضم مارسيل سابيتزر إلى لايبزيج في صيف 2014، من صفوف رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو فقط، وتمت إعارته موسم 2014/15 إلى سالزبورج.

وعاد سابيتزر في صيف 2015 إلى لايبزيج، وخاض النجم النمساوي معهم منذ ذلك الحين 219 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من إحراز 50 هدفًا وتقديم 41 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن إدارة النادي الألماني تقدر قيمة سابيتزر بنحو 42 مليون يورو، رغم تبقي موسم واحد فقط على انتهاء عقده (يونيو 2022).