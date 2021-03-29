الميركاتو الصيفي 2021 | صفقة تبادلية أخرى بين برشلونة ويوفنتوس

زعمت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني قد يدخلان في مفاوضات، من أجل إجراء صفقة تبادلية جديدة في الميركاتو الصيفي 2021 (القادم).

وأبرم برشلونة ويوفنتوس، صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيف الماضي، انتقل بمقتضاها البوسني ميرالم بيانيتش إلى البارسا، مقابل انضمام البرازيلي آرثر ميلو إلى السيدة العجوز.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا، من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف 2022، ولم يجدد تعاقده مع يوفنتوس.

من جانبه يعيش برشلونة وضعًا مماثلًا مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ حيث ينتهي عقده في صيف 2022، ولم يمدد تعاقده.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الإيطالية، فإنه يمكن لـ يوفنتوس وبرشلونة، إجراء صفقة تبادلية، بحيث ينتقل ديبالا (27 عامًا) إلى البلوجرانا مقابل انضمام ديمبيلي (23 عامًا) للبيانكونيري.

ماذا قدم باولو ديبالا مع يوفنتوس؟

انضم ديبالا إلى السيدة العجوز في صيف 2015، من صفوف باليرمو الإيطالي نظير 40 مليون يورو، وخاض النجم الأرجنتيني منذ ذلك الحين 244 مباراة بقميص اليوفي؛ أحرز خلالها 98 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة، كما فاز بـ 11 لقب.

ماذا قدم عثمان ديمبيلي مع برشلونة؟

انضم ديمبيلي إلى البارسا في صيف 2017، من بوروسيا دورتموند الألماني نظير 135 مليون يورو، وخاض النجم الفرنسي منذ ذلك الحين 109 مباراة بقميص الفريق الكتالوني؛ أحرز خلالها 28 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة، كما فاز بـ 4 ألقاب.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت في وقت سابق، أن اليوفي لم يرفع عرضه لاستمرار ديبالا مع البيانكونيري، مما يعني أن العملاق الإيطالي يخاطر برحيل النجم الأرجنتيني مجانًا في غضون عام واحد.