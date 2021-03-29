مشاهدة مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر في بث مباشر اليوم تصفيات امم افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر اليوم بالاشتراك مع يلا شوت وكورة لايف، لمشاهدة مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر، في أهم مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا الكاميرون 2021.

يدخل المنتخب المصري اللقاء فى صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى 3 مباريات، ويتفوق على ضيفه منتخب جزر القمر بفارق الاهداف.

وسيسعي منتخب مصر الى تحقيق الفوز على منتخب جزر القمر لفض الاشتباك والتأهل كمتصدر للمجموعة، لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الأداء الهزيل الذي لم يرتقي بعد للمتوقع.

وأفلت المنتخب المصري من الخسارة فى نيروبي وذلك بعد تعادله بنتيجة (1-1) مع نظيره منتخب كينيا فى الجولة الماضية.

ورغم ذلك حجز منتخب مصر بطاقة الصعود الى كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل معززاً رقمه القياسي فى المشاركة بالبطولة القارية الى المرة الـ25 فى تاريخه.

فى المقابل تعادل منتخب جزر القمر فى الجولة الماضية على ملعبه أمام منتخب توجو بدون أهداف، وسيسعي للخروج من ستاد القاهرة الدولي بنتيجة إيجابية حيث ضمن تأهله الى نهائيات البطولة القارية فى الكاميرون.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة بين سبورتس 1 الفرنسية.

ويدير لقاء منتخب مصر ومنتخب جزر القمر، الحكم المالي “بوبو تراوري”، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

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