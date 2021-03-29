مشاهدة مباراة منتخب الامارات ومنتخب الهند الودية في بث مباشر اليوم “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر اليوم بالاشتراك مع كورة لايف ويلا شوت، لمشاهدة مباراة منتخب الامارات ومنتخب الهند الودية، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022، كأس أمم آسيا الصين 2023.

يستقبل منتخب الامارات، نظيره منتخب الهند على ملعب زعبيل بنادي الوصل، استعدادًا لخوض التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم وكأس أمم آسيا.

يلعب منتخب الامارات في المجموعة السابعة للتصفيات ويحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، جمعهم من 4 مباريات، حقق فوزين، وتعرض لهزيمتين، بينما يتصدر المجموعة منتخب فيتنام برصيد 11 بعد ان خاض مباراة زائدة عن المنتخب الاماراتي.

ويلتقي المنتخب الاماراتي نظيره منتخب ماليزيا ثان الترتيب برصيد 9 نقاط يوم 3-6-2021 ضمن الجولة السابعة من التصفيات، ثم يلتقي بعدها منتخبات (إندونيسيا وتايلاند وفيتنام).

وتعادل المنتخب الاماراتي فى لقاءه الودي الأخير يوم 12 يناير 2021، أمام نظيره المنتخب العراقي بنتيجة (0-0)، ضمن استعدادت المنتخبين للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

في المقابل، يلعب المنتخب الهندي في المجموعة الخامسة، ويحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، مقابل 16 نقطة لمنتخب قطر المتصدر، ويتبقى للمنتخب الهندي، 3 مباريات أمام منتخبات (قطر وبنغلاديش وأفغانستان).

وتعادل منتخب الهند في لقاءه الودي الأخير أمام منتخب عمان بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت يوم 25 مارس الجاري، ضمن معسكره في مدينة دبي الإماراتية.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب الامارات ومنتخب الهند على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عبد الله السعدي”، بالإضافة إلى قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

وينطلق بث مباشر مواجهة منتخب الامارات ومنتخب الهند في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت الامارات.

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