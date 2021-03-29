بث مباشر | مشاهدة الكويت ولبنان

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب الكويت ومنتخب لبنان الودية، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022، كأس أمم آسيا الصين 2023.

يتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات خاضها “الأزرق” حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة.

وخاض المنتخب الكويتي مباراة ودية آخر الأسبوع الماضي أمام منتخب السعودية والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “مرسول بارك”.

وينتظر منتخب الكويت مواجهتين في غاية الأهمية، أمام منتخب أستراليا ومنتخب الأردن في التصفيات الآسيوية يومي 3 و11 من شهر يونيو القادم.

فى المقابل يحتل منتخب لبنان المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط، والذي يتصدرها منتخب تركمانستان برصيد 9 نقاط، وسيواجه منتخب “سري لانكا” يوم 7 يونيو، ومنتخب تركمانستان يوم 11 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب اللبناني قد خاض مباراة ودية يوم 24 مارس الجاري أمام منتخب الأردن، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وشهد اللقاء فوز النشامى بهدف نظيف.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب الكويت ومنتخب لبنان على قناة أبو ظبي الرياضية 2، بصوت المعلق “أحمد حامد”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية 2، بصوت المعلق “أحمد الشيحي”، بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق “ابراهيم الهشال”.

وينطلق بث مباشر مواجهة منتخب الكويت ومنتخب لبنان في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينيتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية والكويت ولبنان.

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