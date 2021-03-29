عاجل | تشكيلة منتخب العراق الاساسية أمام منتخب أوزبكستان

تعرف على تشكيلة منتخب العراق الاساسية أمام منتخب أوزبكستان، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022، كأس أمم آسيا الصين 2023.

وأعلن المدرب “سريتشكو كاتانيتش”، تشكيلة منتخب العراق الاساسية قبل دقائق قليلة، والتي شهدت تواجد “جلال حسن” في حراسة المرمى، وسيلعب من أمامه كل من “أحمد إبراهيم، علي فائز، علاء مهاوي وضرغام إسماعيل”.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب العراق ومنتخب أوزبكستان على قناة السومرية العراقية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12130 (استقطاب: عمودي)، وبمعدل ترميز 27500.

وينطلق بث مباشر مواجهة منتخب العراق ومنتخب أوزبكستان في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية والعراق.

وكانت آخر مباراة خاضها منتخب العراق في شهر يناير وبالتحديد يوم 27، حين واجه منتخب الكويت وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد ايضًا.

تشكيلة منتخب العراق الاساسية أمام منتخب أوزبكستان

جلال حسن

أحمد إبراهيم – علي فائز – علاء مهاوي – ضرغام إسماعيل

صفاء هادي – أمجد عطوان

همام طارق – حسين علي – بشار رسن

إبراهيم بايش