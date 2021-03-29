اخبار الرياضه

محمد صلاح يهدد عرش حسام حسن ويتخطى رقم الشاذلي مع منتخب ‏مصر .. فيديو ‏

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدد عرش حسام حسن ويتخطى رقم الشاذلي مع منتخب ‏مصر .. فيديو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخطى محمد صلاح نجم الانجليزي أهداف الراحل حسن الشاذلي نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق، على مستوى الأهداف الدولية.

محمد صلاح سجل هدفين لمنتخب مصر في شباك جزر القمر عقب مرور 30 دقيقة من عمر المباراة الجارية بينهما الاّن بملعب القاهرة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وبات ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 45 هدفاً متفوقاً على الشاذلي صاحب الـ 44 هدفاً.

وينفرد حسام حسن بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 69 هدفاً.

ويتقدم منتخب مصر على حساب نظيره جزر القمر برباعية نظيفة في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 رفقة نظيره جزر القمر.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا