شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدد عرش حسام حسن ويتخطى رقم الشاذلي مع منتخب ‏مصر .. فيديو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخطى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي أهداف الراحل حسن الشاذلي نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق، على مستوى الأهداف الدولية.

محمد صلاح سجل هدفين لمنتخب مصر في شباك جزر القمر عقب مرور 30 دقيقة من عمر المباراة الجارية بينهما الاّن بملعب القاهرة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وبات ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 45 هدفاً متفوقاً على الشاذلي صاحب الـ 44 هدفاً.

وينفرد حسام حسن بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 69 هدفاً.

ويتقدم منتخب مصر على حساب نظيره جزر القمر برباعية نظيفة في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 رفقة نظيره جزر القمر.