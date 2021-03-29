شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة مصر وجزر القمر: محمد صلاح يسجل الثالث والرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل محمد صلاح هدف مصر الثالث في شباك جزر القمر عند الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول المقام بينهما حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن المنافسات الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات في الكاميرون. وجاء هدف صلاح بعد الكرة العرضية الحريرية الذي استلمها من تريزيجيه من الجانب الأيسر ليسددها محمد صلاح في شباك جزر القمر مباشرة. وسجل محمد صلاح الهدف الرابع عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول الذي شهد مهرجان أهداف

وشهدت الدقيقة الثانية من عمر مباراة مصر وجزر القمر، خطورة أولى شكلها محمد صلاح داخل مربع عمليات المنتخب الضيف، بعدما حصل على الكرة وراوغ عدد من مدافعي جزر القمر، ولكن في النهاية الكثرة تغلب الشجاعة، ونجع لاعبي جزر القمر من قطع الكرة من أقدام صلاح وإبعادها خارح منطقة العمليات. وبدأ اللقاء بدقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي أفجع مصر الجمعة الماضية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي- على جبر- محمود حمدي «الونش»- عمر جابر- عبدالله جمعة- عمرو السولية- محمد النني- محمد مجدي «أفشة»- محمد صلاح- محمود حسن «تريزيجية»- محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش»- طارق حامد- محمد هاني- حسام حسن- مصطفي فتحي- أحمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ياسر ريان- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- أحمد أيمن منصور- إسلام عيسي.