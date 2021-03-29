شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الشارقة الرياضي للمرأة وطموحات بطولة العالم للمبارزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجربة عالمية جديدة يدخلها ثلاثي نادي الشارقة الرياضي للمرأة وذلك في لعبة المبارزة في بطولة العالم للشباب والناشئين، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 3 حتى 11 إبريل/نيسان 2021، وسط كوكبة من نجوم العالم في اللعبة؛ حيث ينتظر أن يشارك فيها 750 لاعباً ولاعبة يمثلون 55 دولة من مختلف دول العالم، ويمثل نادي الشارقة الرياضي للمرأة: اللاعبات زينب الحوسني وفجر المرزوقي، وشيخة الزعابي، ومنهن من يشارك لأول مرة، وبالتالي ستكون المنافسة فرصة مثالية لمزيد من الخبرات للمستقبل، اتفق الثلاثي زينب وفجر وشيخة على أنهن يبحثن مستقبلاً عن تجميع النقاط من أجل التواجد في الأولمبياد فهو حُلم جميل يفكرن فيه كثيراً.

واتفق الثلاثي على أن القائمين على نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالتعاون مع اتحاد المبارزة يقدمون كل الدعم سواء المعنوي أو المادي لكي يتم الارتقاء بالمستوى من خلال إقامة معسكرات خارجية والمشاركة في عدد كبير من البطولات أملاً في تكوين الخبرات ومزيد من الثقة في هذه اللعبة التي يُطلق عليها رياضة النبلاء.

ووجهت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة شكرها إلى الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي على ما يبذله من أجل تطوير اللعبة، ومنح بناتنا وأبنائنا فرصة المشاركة في مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى، وعمل معسكرات لها ثمارها الإيجابية.

وقالت: «التنسيق والعمل المتعاون والتخطيط الاستراتيجي بين اتحاد المبارزة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة وبقية الأندية التي تمارس اللعبة سيجعل المنظومة تسير بشكل إيجابي نحو تحقيق الأهداف المرجوة».

من جانبها عبرت اللاعبة زينب الحوسني (18 عاماً) عن تفاؤلها بهذه البطولة التي تعتبر المشاركة الثانية لها؛ حيث كانت الأولى من قبل في دبي وقالت: «في النسخة الماضية بدبي حصلت على أعلى تصنيف للاعبات الاماراتيات، وهدفي سيكون هو الاستمرار في التفوق بالقاهرة وحصد أكبر عدد من النقاط وحلمي هو أن أجد نفسي يوماً في دورة الألعاب الأولمبية وهو حلم ليس ببعيد في ظل الدعم الكبير الذي نلقاه من النادي واتحاد اللعبة».

وأضافت: «مارست المبارزة وعمري 16 عاماً، وعندما بدأت اللعبة لم يكن يعرف الكثيرون عنها ولكن تغير الوضع نسبياً في الفترة الحالية ونطمح في المزيد، ومع مرور الوقت يتزايد الاهتمام، والأندية هي الأخرى تهتم كثيراً بصناعة الأبطال، وهدفي ليس مجرد الممارسة والهواية؛ بل إلى مجالات أوسع من ذلك في ظل الاهتمام والامكانات المتوفرة لدينا».

أما فجر المرزوقي (18 عاماً)، فقالت: «سنخوض معسكراً تدريبياً في القاهرة مع منتخب مصر صاحب الخبرات الكبيرة؛ وذلك قبل انطلاق الحدث العالمي، وأنا مستعدة وهي البطولة العالمية الأولى لي، وأبحث خلالها عن التصنيف العالمي وسوف أركز بمنتهى القوة في المعسكر».

وأضافت: «بدأت اللعبة تتطور عندنا، بسبب الاهتمام والدعم المعنوي والمادي وتوفير الأدوات والمعسكرات الداخلية والخارجية.

وقالت: حققت من قبل برونزية عربية في الكويت، طموحي مع اللعبة التألق وهدفنا المستقبلي التواجد في الأولمبياد، واخترت المبارزة كونها رياضة مختلفة، وكنت الأولى في أسرتي ولكن حالياً هناك عدد من أسرتي وأقاربي في مجال اللعبة.

وقالت اللاعبة شيخة الزعابي (16 عاماً): أول بطولة عالمية أشارك فيها ومستعدة لها من خلال التدريبات، ومارست المبارزة من عمر 10 سنوات، وسبق لي أن شاركت في بطولة بالأردن وهذه البطولة هي الثانية في مشواري الخارجي بخلاف عدد من الألقاب المحلية.