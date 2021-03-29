شكرا لقرائتكم خبر عن دو تبرم اتفاقية شراكة مع اتحاد الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد الإمارات للدراجات، تقدم الشركة من خلالها الدعم التقني لفعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات، وستكون دو بموجب هذه الاتفاقية راعياً ذهبياً للبطولة، حيث ستعمل على توظيف أحدث تقنيات وحلول إنترنت الأشياء وتغطية شبكة الجيل الخامس، لتقديم الدعم للمشاركين والمساهمة في نجاح البطولة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نواصل في دو التزامنا بتقديم الدعم لمختلف المبادرات والفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية في دولة الإمارات بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية كشركة وطنية تحرص دوماً على التفاعل والبقاء على مقربة من جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي. ومع نمو الطلب على التقنيات الناشئة وما تقدمه من فوائد وإمكانات هائلة، نفخر بتعزيز تعاوننا مع مختلف الجهات وإبرام شراكات جديدة تتيح لنا تسخير خبراتنا الواسعة ومحفظتنا المتكاملة من أحدث الحلول والتقنيات، لتقديم الدعم لشركائنا ومساعدتهم على تحقيق النجاحات والأهداف التي يطمحون إليها. ويشكل تعاوننا مع اتحاد الإمارات للدراجات لرعاية النسخة المقبلة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات، دليلاً على جهودنا المبذولة في هذا الإطار. إن رياضة الدراجات الهوائية تحظى باهتمام متزايد في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ونهدف من خلال رعاية هذه البطولة إلى توفير تجربة رقمية فريدة من نوعها. ونتمنى أن تسهم رعايتنا للحدث في تحقيق النجاح المنشود بما يليق بمستوى هذه البطولة والأندية المشاركة ويدعم الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للدراجات».

وقال منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات: «يسعدنا التعاون مع دو، الشركة الوطنية الرائدة في مجال خدمات الاتصال، للاستفادة من خبراتها وتقنياتها المتطورة في دعم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات. وتتمثل غايتنا الأساسية في اتحاد الإمارات للدراجات من خلال هذه البطولة في تعزيز التواصل مع المجتمعات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية باستمرار. ونحن على يقين بأن دو ستسهم في تحقيق هذا الهدف بالاعتماد على تقنياتها الحديثة، لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعنا. ونتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية التي ستثمر عن توظيف تقنيات الإنترنت وشبكة الجيل الخامس لدعم جميع المشاركين في الحدث».

يُشار إلى أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات ستنطلق هذا العام يوم الجمعة 9 أبريل على مضمار القدرة للدراجات، بمشاركة مجموعة من فرق الهواة والأندية. وستعمل دو خلال فعاليات الحدث على تسخير القدرات الفائقة لتقنيات الإنترنت والجيل الخامس للمساهمة في نجاح الحدث.