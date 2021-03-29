شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشطرنج يشارك في كأس أمم آسيا للناشئين «عن بعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت فوزية عباس لطفي، رئيس الجهاز الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن المنتخب الوطني للناشئين تحت 14 سنة، ومنتخب الناشئات تحت 14 سنة سيشاركان في كأس أمم آسيا للناشئين للشطرنج «عن بعد»، والتي ينظمها الاتحاد السريلانكي للشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، خلال الفترة من تاريخ 27 إلى 29 مارس/آذار الجاري، وتقام البطولة على منصة Chess.com خلال فترة لعب 15 دقيقة، بالإضافة إلى 10 ثوانٍ لكل مباراة، مع إلزامية استخدام برنامج Zoom على جميع اللاعبين.

وأضافت: «يمثل المنتخب الوطني في البطولة المفتوحة اللاعبون سعود جابر الزرعوني، وعبدالله محمود عبدالله، ويحيى شعيب الكاف، وراشد حسين الحمادي، وحمد شعيب الكاف، تحت إشراف المدرب المغربي الأستاذ الدولي مخلص العدناني، ويمثل المنتخب في بطولة الإناث اللاعبات مريم محمد المعيني، وفاطمة صالح جاسم، وأبرار محمد المازمي، وعنود وعهود عيسى بشكرجي، تحت إشراف المدرب الأستاذ الدولي الكبير من كوبا والتر أرينسيبيا».

وقال الدكتور سرحان المعيني، رئيس الاتحاد، إن هدف المشاركة هو السعي للحفاظ على مستوى متميز للاعبين المشاركين، وتحقيق تقدم فني واكتساب مهارات في البطولة الأقوى على مستوى الناشئين في القارة.

ويشارك في البطولة 32 دولة في البطولة المفتوحة، و24 دولة في بطولة الإناث.