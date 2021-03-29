شكرا لقرائتكم خبر عن «كارفاخال» يعود لـ«الملكى» بعد شفائه من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق ريال مدريد الاسبانى مفاجأة سعيدة، فى الساعات الأخيرة، باقتراب شفاء ظهيره الأيمن دانى كارفاخال، بعد غياب لأكثر من 6 أسابيع بسبب الإصابة.

ويستعد المرينجى ريال مدريد، فى السادس من إبريل المقبل، لمواجهة نظيره ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة «آس»، الإسبانية، أن كارفاخال سيعود هذا الأسبوع لتدريبات ريال مدريد الجماعية، قبل العودة لخوض التحديات المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: تمثل عودة كارفاخال الذى أصيب على مستوى الركبة حلا لأزمة كبيرة بالنسبة لزيدان، خاصة أنه يعتمد على قلب الدفاع ناتشو فى مركز الظهير الأيمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارفاخال سيعود للتدريبات الجماعية بنهاية الأسبوع الجارى، ولكن لن يتم الدفع به مباشرة فى المباريات إلا بعد التأكد من جاهزيته البدنية.