شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر المصري اليوم.. مصر وجزر القمر (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي- على جبر- محمود حمدي «الونش»- عمر جابر- عبدالله جمعة- عمرو السولية- محمد النني- محمد مجدي «أفشة»- محمد صلاح- محمود حسن «تريزيجية»- محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش»- طارق حامد- محمد هاني- حسام حسن- مصطفي فتحي- أحمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ياسر ريان- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- أحمد أيمن منصور- إسلام عيسي.

وحسم منتخب مصر تأهله لأمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون بصحبة جزر القمر، بعدما تعادل الفراعنة 1-1 مع المنتخب الكيني في الجولة الخامسة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة مجانًا عبر «أون تايم سبورتس» التردد الأرضي، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة 5.00 مساءً، بقيادة الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي عبر القناة الأرضية بصحبة الثلاثي وليد صلاح الدين وأحمد حسن ومحمد زيدان للتحليل، ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

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الشوط الأول.

شهدت الدقيقة الثانية من عمر مباراة مصر وجزر القمر، خطورة أولى شكلها محمد صلاح داخل مربع عمليات المنتخب الضيف، بعدما حصل على الكرة وراوغ عدد من مدافعي جزر القمر، ولكن في النهاية الكثرة تغلب الشجاعة، ونجع لاعبي جزر القمر من قطع الكرة من أقدام صلاح وإبعادها خارح منطقة العمليات. وبدأ اللقاء بدقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي أفجع مصر الجمعة الماضية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.