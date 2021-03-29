مفاجآت في تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام جزر القمر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام البدري، عن تشكيل الفريق الرسمي لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "أفشه"

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف

ويجلس علي دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم "جنش" - طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو- مصطفي محمد - أحمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - أحمد أيمن منصور- إسلام عيسي

وكان منتخبا مصر وجزر القمر قد ضمنا التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمي بعد نتائج الجولة الخامسة.

وستقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين.

وستبث المباراة عبر قناة مجانية "أون تايم سبورتس" التردد الأرضي، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة 5.00 مساءً.

ويقود الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي عبر القناة الأرضية بصحبة الثلاثي وليد صلاح الدين وأحمد حسن ومحمد زيدان للتحليل، ويُعلق على المباراة محمد الكواليني.

وكما سيتم بث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4"، ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي أحمد فؤاد، ومعه وائل جمعة وهيثم فاروق للتحليل، ويعلق على المباراة علي محمد علي.