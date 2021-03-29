جالاتا سراي يخطط لضم محمد النني.. ومصطفى محمد كلمة السر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني، دخل دائرة اهتمام مسئولي فريق جالاتا سراي التركي.

وأفاد موقع صحيفة "سبوركس" التركي، اليوم الاثنين، بأن نادي جالاتا سراي أبدى اهتماماً بضم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن ويليام دافيلا، المدير الرياضي للنادي التركي، اقترح ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً إلى صفوف جالاتا سراي.

وأشارت إلى أن النني بدأ موسمه بشكل جيد مع ناديه أرسنال، لافتة إلى أن تواجد مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار، بين صفوف جالاتا سراي قد يسهل عودة لاعب وسط منتخب مصر إلى الدوري التركي.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار النهائي بضم النني سيتم بعد موافقة فاتح تيريم مدرب الفريق التركي وبناء عليه سيتم بدء المفاوضات مع أرسنال بشكل رسمي.

وسبق للنني وأن لعب ضمن صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل العودة إلى أرسنال مطلع الموسم الجاري.

وكان النني قد انضم إلى صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 15/16 قادما من بازل السويسري، ويتبقى في عقده موسم واحد فقط مع النادي الإنجليزي.

دور مصطفى محمد

كما كشفت الصحيفة عن دور مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لنادي جالاتا سراي التركي، في فتح خط اتصال بين ناديه ومحمد النني، من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن النني لا يمانع الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي، وهو ما أخطر به مواطنه مصطفى محمد، خلال تواجدهما معاً في معسكر الفراعنة المقام حالياً خلال فترة التوقف الدولي.