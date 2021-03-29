شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يلبى طلب مشجع زملكاوى من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استقبال أحد مشجعى النادى من أصحاب الهمم، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. والتقط كارتيرون الصور التذكارية مع مشجع الفريق فى لفتة طيبة من المدرب الفرنسي، الذى حرص على تلبية رغبة المشجع الزملكاوى.

فى سياق آخر، تولى كارتيرون مسئولية توقيع العقوبات والجزاءات على أى لاعب بالفريق يخرج عن السياق أو النظام الذى فرضه الجهاز الفنى من أجل فرض حالة من الالتزام والاتزان داخل صفوف أبناء ميت عقبة.