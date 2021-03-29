شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أمور تنتظرها الجماهير من المنتخب أمام جرز القمر.. الصدارة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم الاثنين، منتخب جزر القمر، في مباراته الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 باستاد القاهرة الدولى، ونجح منتخبا مصر وجزر القمر فى التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان لحسم صدارة المجموعة.

تحدث حسام البدرى مع لاعبيه عقب مباراة كينيا الخميس الماضى في نيروبي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز.

وتنتظر الجماهير حدوث 3 أمور في مباراة الاثنين..

الفوز الأول تاريخيا والصدارة

تأمل الجماهير المصرية في تحقيق المنتخب الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة السابعة، حيث يمتلك المنتخبان 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات، ويتفوق منتخب مصر على جزر القمر فى عدد الأهداف المسجلة 6 أهداف مقابل 4 أهداف.

وحال تحقيق المنتخب الفوز على جزر القمر سيكون الأول تاريخيا للفراعنة، حيث تعد المواجهة هى الثانية فقط، حيث تعادل المنتخبان في الأولى دون أهداف والتي أقيمت فى 19 نوفمبر الماضى.

الأداء المميز

يسعى حسام البدرى لظهور المنتخب بأداء مختلف أمام جزر القمر وإرسال الطمأنينة للجماهير، على عكس الأداء المتواضع الذى ظهر به أمام كينيا فى مباراة الجولة الخامسة من التصفيات والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، التي ضمنت التأهل للمرة الـ25 في تاريخه.

السجل الخالى من الهزائم

يبحث حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن استمرار سلسلة اللاهزيمة منذ توليه تدريب الفراعنة لم يخسر أى مباراة، حيث قاد الفراعنة فى 7 مباريات، حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 3.