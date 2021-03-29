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الامارات | صدمة في بولندا.. ليفاندوفسكي يغيب عن مواجهة انجلترا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب هداف بايرن ميونيخ الالماني ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي عن المواجهة المرتقبة لفريقه ضد انجلترا الاربعاء ضمن تصفيات مونديال 2022 بداعي الاصابة في ركبته، بحسب ما أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم الاثنين.
وتعرض ليفاندوفسكي للاصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة فريقه ضد سان مارينو، أمس الأحد، بعد ان سجل هدفين خلالها قبل ان يخرج في الدقيقة 63.
وقال بيان صادر عن الاتحاد البولندي إن "التعافي من هذه الاصابة يحتاج عادة الى ما بين 5 الى 10 ايام وبالتالي سيعود روبرت ليفاندوفسكي الى ناديه حيث سيخضع للعلاج".
ويعاني المنتخب البولندي من اصابات عدة ايضا بجائحة كوفيد-19 تتعلق بالحارس لوكاس سكوروبسكي ولاعب الوسط ماتيوش كليتش.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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