شكرا لقرائتكم خبر عن «الثلاثى» سلاح «لابورتا» فى الميركاتو الصيفى لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتاد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إحاطة نفسه بأصحاب القوة فى عالم كرة القدم، لمساعدته فى كل ما يحتاج إليه.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن لابورتا حافظ على هذه الصداقات على مر السنين، والآن عقب عودته لرئاسة برشلونة، يمكنه الاستفادة من علاقته بالوكلاء بينى زافى ومينو رايولا وخورخى مينديز، لإعادة بناء فريق برشلونة.

وأشارت إلى أن زافى وكيل متمرس فى سوق الانتقالات، وتعود علاقته مع لابورتا إلى الفترة الأولى التى قضاها رئيسًا لبرشلونة فى عام 2003.

وحاول زافى إقناع ديفيد بيكهام باللعب مع برشلونة بدلاً من ريال مدريد فى عام 2003، لكن الصفقة تمت لصالح الميرنجى، وتعاقد البارسا عقب ذلك مع رونالدينيو.

ولعب زافى دورًا أساسيًا فى انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان فى 2017.

وكان لابورتا ضيفًا فى حفل زفاف ابنة زافى، كما التقى الثنائى إلى جانب فالى رمضانى قبل أسبوعين، وغادر رئيس برشلونة الاجتماع بآمال كبيرة حول التعاقد مع دافيد ألابا ظهير بايرن ميونخ.

وأوضحت «ماركا» أنه رغم وجود اتفاق بين ألابا وريال مدريد، لكن من غير المحتمل أن يعطى زافى أملاً كاذبًا فى الصفقة لصديقه (لابورتا).

عمل مينديز على نقل عدد كبير من اللاعبين إلى برشلونة، بما فى ذلك النجم البرتغالى ديكو، وكاد أن يجلب كريستيانو رونالدو إلى «كامب نو»، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وعمل مينديز أيضًا على تولى البرتغالى جوزيه مورينيو قيادة برشلونة عقب رحيل فرانك ريكارد فى عام 2008، رغم أن المنصب ذهب فى النهاية إلى بيب جوارديولا.

وظل لابورتا على اتصال دائم مع مينديز خلال السنوات الماضية، وستتحول اهتمامات الثنائى الآن إلى تمديد عقد أنسو فاتى.

يعد رايولا أحد أفضل وكلاء اللاعبين فى عالم كرة القدم، وسبق أن نقل زلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة، وهى صفقة أسعدت مينو كثيرًا، بسبب حصوله على عمولة ضخمة.

وحاول لابورتا استخدام علاقته برايولا، فى الانتخابات السابقة، للتعاقد مع النجم الفرنسى بول بوجبا فى حالة فوزه، لكن اللاعب وقع فى النهاية لصالح مانشستر يونايتد.

ويمثل رايولا، إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وأحد أهم اللاعبين فى كرة القدم، رغم أن الوضع الاقتصادى لبرشلونة غير جاهز لإبرام الصفقة.

وقالت الصحيفة: «إذا كانت هناك فرصة لانتقال هالاند إلى برشلونة، فإن الصداقة بين رايولا ولابورتا ستلعب دورًا كبيرًا فى الصفقة».