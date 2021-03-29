شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتى»: أخطط للبقاء بعيدًا عن أستراليا حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا، أنها على الأرجح لن تعود إلى بلادها أستراليا سوى بعد ختام موسم 2021 للتنس، بسبب متطلبات الحجر الصحى لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

وقالت: «بالنظر إلى إجراءات الحجر الصحى فى أستراليا نضطر لقضاء أسبوعين فى فندق، والوقت ليس كافيا هذا الموسم لفعل ذلك من أجل العودة إلى بلادى لقضاء أسبوعين».

وأردفت المصنفة الأولى عالميا: «لذا ففى الوقت الحالى نخطط للبقاء بعيدا عن أستراليا، لما بعد أمريكا المفتوحة وربما حتى نهاية الموسم».

ورغم أن بارتى اعتادت البقاء بعيدا عن بلادها لفترات طويلة، فقد اعترفت أن استمرار تلك الفترة حتى نوفمبر لو اكتمل الموسم هو أمر يجب التعايش معه. وأضافت حاملة لقب ميامى المفتوحة بعد إلغاء نسخة العام الماضى: «بدون شك هذا أمر جديد بالنسبة لى، محاولة جديدة وعدم التفكير فيه وفهم أين سنكون طيلة هذه الفترة».

وتأهلت آشلى بارتى إلى دور الـ16 بميامى المفتوحة عقب تغلبها 6-3 و6-2 على إيلينا أوستابنكو، وستلعب المصنفة الأولى ضد أنجليك كيربر أو فيكتوريا أزارينكا.

على جانب آخر، تعثرت مسيرة لاعبة التنس الكرواتية آنا كونيوه بسبب معاناتها من الإصابات لكنها الآن جاهزة لتجاوز هذه الانتكاسات مع عودتها بقوة للبطولات.

وفازت كونيوه بلقبى بطولتى أستراليا وأمريكا المفتوحتين للناشئات فى 2013 عندما كان عمرها 15.

وبعد ثلاثة أيام من إتمام عامها 16 فازت على المصنفة 14 عالميا وقتها الإيطالية روبرتا فينشى فى أول مشاركة لها فى القرعة الرئيسية فى بطولات المحترفات.

ووصلت كونيوه إلى دور الثمانية فى أمريكا المفتوحة فى 2016 ودخلت قائمة أول 20 مصنفة عالميا فى العام التالى لكنها تعثرت بعد ذلك بعد خضوعها لأربع عمليات جراحية فى المرفق. وحصلت المصنفة 338 عالميا على بطاقة اشتراك مباشر فى بطولة ميامى المفتوحة وفازت مؤخرا بثلاث مباريات متتالية فى القرعة الرئيسية وهى المرة الأولى التى تحقق فيها هذه النتائج منذ وصولها للدور الرابع فى ويمبلدون فى 2017.

وخلال هذه المباريات الثلاث فازت اللاعبة الكرواتية مرتين متتاليتين فى مواجهة لاعبتين من قائمة أول 20 مصنفة على مستوى العالم بما فى ذلك مباراتها أمس السبت أمام بطلة فرنسا المفتوحة البولندية إيجا شيانتيك.