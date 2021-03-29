شكرا لقرائتكم خبر عن «السيتى» يُوجِّه صدمة مدوية لـ«سترلينج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتى، مناقشات أولية بشأن تجديد عقده، إلا أن السيتى جمد المرحلة الثانية من المفاوضات. ويحصل سترلينج البالغ من العمر 26 عامًا، على أجر أسبوعى يصل إلى 275 ألف جنيه إسترلينى، وانفصل عن وكيلة أعماله فى بداية العام الجارى، وتتم إدارة شؤونه حاليًا من قبل المحامين، وذلك بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ومع انتظار سترلينج الوصول إلى إدارة طويلة الأمد لشؤونه، حول السيتى انتباهه إلى مفاوضات العقود الأخرى، ويأتى على رأسهم كيفين دى بروين، الذى يملك عقدًا يمتد حتى عام 2023 مثل سترلينج، ويرغب السيتى فى تجديد عقده لـ5 أعوام.

كما يجرى مانشستر مناقشات بشأن كل من فيرناندينيو وسيرجيو أجويرو، واللذين ينتهى عقدهما فى شهر يوليو المقبل.

ولم يقرر فيرناندينيو الذى سيبلغ من العمر 36 عامًا فى شهر مايو المقبل، ما إذا كان يواصل اللعب أم لا، وفى حال الرفض فهناك فرصة أيضًا للتواجد فى الجهاز الفنى للمدرب بيب جوارديولا.

أما أجويرو الهداف التاريخى برصيد 257 هدفًا، فيبدو سعيدًا فى مانشستر ولكنه لا يرحب بتقليص أجره، فى الوقت الذى يرفض السيتى منحه نفس الأجر البالغ 230 ألف جنيه إسترلينى بسبب مشاكله العديدة مع الإصابات.

وأدت تلك الظروف إلى تأجيل مانشستر سيتى النظر فى عقد سترلينج، الذى يرغب بدوره فى الحصول على 320 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، ومع ذلك لا توجد أى مؤشرات إلى إمكانية رحيله عن الفريق. فى سياق آخر، حدد الأرجنتينى سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتى، وجهته المقبلة بعد انتهاء عقده مع السيتزين الموسم الجارى، وينتهى مشوار الأرجنتينى سيرجيو أجويرو مع السيتيزن يونيو المقبل، ويحق له التوقيع مع أى نادِ آخر.

وحسبما ذكرت شبكة «ESPN»العالمية، فإن سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتى، يدخل دائرة اهتمام عدة أندية على رأسها يوفنتوس وباريس سان جيرمان، بعد أن تم رفض ضمه من قبل الهولندى رونالد كومان مدرب برشلونة، وتفضيل 3 مهاجمين عليه لضم أحدهم الصيف المقبل.

أضافت أن الأرجنتينى سيرجيو أجويرو يرحب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسى، للعب بجوار مواطنيه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الأخير، وأنخيل دى ماريا وماورو إيكاردى ولياندرو باريديس على الترتيب.

أكملت أن سيرجيو أجويرو مهاجم السيتى، سيقيم كل العروض المتاحة أمامه، ثم اتخاذ القرار رسمياً الأيام القليلة المقبلة، لكن يبقى الخيار الأقرب باريس سان جيرمان.