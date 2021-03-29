شكرا لقرائتكم خبر عن ‫بث مباشر والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين في الساعة السادسة مباراة مصر وجزر القمر بالجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات امم افريفيا 2022 قبل مباراة مصر وجزر القمر موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الاهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

مصر X جزر القمر - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

توجوX كينيا - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 5

أنجولا X الجابون - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6

مالاوي Xأوغندا - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 7

بوركينا فاسو X جنوب السودان - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 9

جمهورية الكونغو X جامبيا - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 8

الجزائر X بوتسوانا - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 4

زيمبابوي X زامبيا - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 5

ولعب منتخب مصر 5 مباريات حقق الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات ليحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الثاني بفارق هدف واحد فقط، وبنفس العدد من المباريات حقق الفريق الكيني أربعة تعادلات وخسارة وحيدة ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما يتذيل منتخب توجو قاع المجموعة بتعادلين وثلاث هزائم ليكون رصيدها نقطتين.

وقد قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى نقل مران الفراعنة اليوم إلى بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة الدولى.

وذلك بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب المصري.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع جزر القمر إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا. لامم افريقيا ٢٠٢٢.

ومن المقرر حصول كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع جزر القمر بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتقام مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات، وتلعب مصر هذه المباراة على تأكيد صدارتها للمجموعة حيث تتصدر هذه المجموعة بفارق هدف عن جزر القمر وتسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان صدارة المجموعة بعدما تأكد تأهل الفريقين لنهائيات الأمم الأفريقية 2022.

مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر ستقام في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وتنقل هذه المبارة قانة بين سبورت beIN Sports HD 4 وتنقلها أيضا القناة المفتوحة أون تايم سبورت OnTime Sport على الارسال الأرضي وسيلعب في نفس الوقت فريقا جزر القمر وتوجو من نفس المجموعة.أبرز مباريات اليوم :

تصفيات أمم أفريقيا

هذا ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون.

وتُلعب مباراة مصر وجزر القمر في الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة السادسة للتصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة مجانية "أون تايم سبورتس" التردد الأرضي، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة 5.00 مساءً.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمي بعد نتائج الجولة الخامسة.

ويقود الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي عبر القناة الأرضية بصحبة الثلاثي وليد صلاح الدين وأحمد حسن ومحمد زيدان للتحليل، ويُعلق على المباراة محمد الكواليني.

و"فضائياً" من المقرر أن يتم بث المباراة عبر "بي إن سبورتس 4"، ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي أحمد فؤاد، ومعه وائل جمعة وهيثم فاروق للتحليل، ويعلق على المباراة علي محمد علي.

تعرف علي مباريات اليوم

تقام اليوم الاثنين ٢٩-٣-٢٠٢١ عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى 2020-2021، على رأسها مباراة مصر ضد جزر القمر في القاهرة فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2022.

مباريات دولية ودية

الكويت X لبنان - الساعة الرابعة إلا ربع عصرا

أوزبكستان X العراق - الساعة الخامسة مساء

الهند X الإمارات - الساعة الخامسة والربع مساء

الإكوادور X بوليفيا - الساعة العاشرة والنصف مساء

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجزر القمر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل منتخب جزر القمر ضيفًا على منتخب مصر، وذلك في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

لم يخسر المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات خسر في اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوي مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكيني فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر ستكون القناة الرابعة، وهي القناة التي تحمل رقم 6 في جهاز استقبال الشبكة القطرية على القمر سهيل سات.

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر؟

توجد مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر، والمتواجدة على الأقمار الصناعية سهيل سات ونايل سات ويوتل سات.

القناة

القمر

التردد

معدل الترميز

معامل التصحيح

beIN SPORTS 4

نايل سات

11548 أفقي

27500

5/6

سهيل سات

11585 عمودي

27500

2/3

يوتل سات 8 غرب

11054 أفقي

27500

2/3

لمتابع البث المباشر لمباراة مصر وجزر القمر عبر الإنترنت؟

تابع مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر عبر الإنترنت في المنزل، عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت التي تتبع مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن بوجد لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر.