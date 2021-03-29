شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: نسعى لحسم تجديد ساسى وشركة الكرة ستحل الأزمات المادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تتولى إدارة نادي الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي يرحب بالاستمرار في القلعة البيضاء.

أضاف عبدالعزيز أنه عقد جلسة مع مهند عون وكيل ساسي اثناء تواجد بعثة الزمالك في تونس وكان يصطحب معه نسخ عقود تحسبا لتجديد عقد اللاعب ولكن وكيل ساسي طلب الحصول على مستحقات اللاعب المتأخرة والمقدرة بنحو ٦٨٥ ألف يورو قبل التجديد وسيتم بعدها التفاوض على الأمور المادية بعد سداد مستحقاته المتأخرة.

وشدد رئيس الزمالك على أن الزمالك سيحاول تجديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة خاصة أنه من العناصر المهمة .

كما أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن شركة الكرة التي يؤسسها النادي ستساهم في حل جزء من أزمات النادي المادية خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس اللجنة على أن الزمالك يحتاج حوالي ٥٠٠ مليون جنيه لسداد كافة التزاماته، مضيفا أن المستحقات المتأخرة لفريق الكره تصل قيمتها إلى ٨٩ مليون جنيها.

وأوضح أن قرار رحيل أي حارس مرمى عن الفريق في الفترة المقبلة، يخص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأسامه نبيه المدرب العام.