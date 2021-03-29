شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: نسعى لحسم تجديد ساسى وشركة الكرة ستحل الأزمات المادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تتولى إدارة نادي الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي يرحب بالاستمرار في القلعة البيضاء.
أضاف عبدالعزيز أنه عقد جلسة مع مهند عون وكيل ساسي اثناء تواجد بعثة الزمالك في تونس وكان يصطحب معه نسخ عقود تحسبا لتجديد عقد اللاعب ولكن وكيل ساسي طلب الحصول على مستحقات اللاعب المتأخرة والمقدرة بنحو ٦٨٥ ألف يورو قبل التجديد وسيتم بعدها التفاوض على الأمور المادية بعد سداد مستحقاته المتأخرة.
وشدد رئيس الزمالك على أن الزمالك سيحاول تجديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة خاصة أنه من العناصر المهمة .
كما أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن شركة الكرة التي يؤسسها النادي ستساهم في حل جزء من أزمات النادي المادية خلال الفترة المقبلة.
وشدد رئيس اللجنة على أن الزمالك يحتاج حوالي ٥٠٠ مليون جنيه لسداد كافة التزاماته، مضيفا أن المستحقات المتأخرة لفريق الكره تصل قيمتها إلى ٨٩ مليون جنيها.
وأوضح أن قرار رحيل أي حارس مرمى عن الفريق في الفترة المقبلة، يخص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأسامه نبيه المدرب العام.