شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين على هامش المران الجماعي على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وضمت المجموعة الأولى المدافعين في حين ضمت المجموعة الثانية المهاجمين.
وحرص كارتيرون على تخصيص هذه الفقرة للتدريب على التمركز الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى تدريب اللاعبين على الكرات العرضية سواء في المواقف الهجومية أو الدفاعية.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
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