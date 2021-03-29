شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين على هامش المران الجماعي على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وضمت المجموعة الأولى المدافعين في حين ضمت المجموعة الثانية المهاجمين.

وحرص كارتيرون على تخصيص هذه الفقرة للتدريب على التمركز الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى تدريب اللاعبين على الكرات العرضية سواء في المواقف الهجومية أو الدفاعية.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.