شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: وفرنا للنادى 154 مليون جنيه.. والمصاريف الشهرية 70 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن النادي يواجه أزمة مالية طاحنة .

مشددا على أن الشغل الشاغل للجنة هو الحفاظ على استقرار الزمالك لأن اللجنة عندما تسلمت النادي كانت هناك أزمة مالية ونجحت اللجنة في توفير بعض الموارد المالية.

أضاف عبدالعزيز أن اللجنة قامت بتجديد عقود محمود جنش ويوسف اوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا واحمد فتوح بعد توفير الموارد المالية.

ووجه عماد عبد العزيز الشكر لكل من أيمن يونس وحسين السيد وعادل عبد الواحد على دورهم مع الزمالك.

كما أوضح عبدالعزيز أنه تم سداد جزء من مستحقات لاعبي اليد والسلة والطائرة، مشددا على أنه تم تدبير ١٥٤ مليون جنيه منذ تولي اللجنة مهام عملها.

واختتم بأن النادي يحتاج ٧٠ مليون جنيه مصاريف شهرية.