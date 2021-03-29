شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: وفرنا للنادى 154 مليون جنيه.. والمصاريف الشهرية 70 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن النادي يواجه أزمة مالية طاحنة .
مشددا على أن الشغل الشاغل للجنة هو الحفاظ على استقرار الزمالك لأن اللجنة عندما تسلمت النادي كانت هناك أزمة مالية ونجحت اللجنة في توفير بعض الموارد المالية.
أضاف عبدالعزيز أن اللجنة قامت بتجديد عقود محمود جنش ويوسف اوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا واحمد فتوح بعد توفير الموارد المالية.
ووجه عماد عبد العزيز الشكر لكل من أيمن يونس وحسين السيد وعادل عبد الواحد على دورهم مع الزمالك.
كما أوضح عبدالعزيز أنه تم سداد جزء من مستحقات لاعبي اليد والسلة والطائرة، مشددا على أنه تم تدبير ١٥٤ مليون جنيه منذ تولي اللجنة مهام عملها.
واختتم بأن النادي يحتاج ٧٠ مليون جنيه مصاريف شهرية.
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