شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام جزر القمر .. والنني أساسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي- على جبر- محمود حمدي «الونش»- عمر جابر- عبدالله جمعة- عمرو السولية- محمد النني- محمد مجدي «أفشة»- محمد صلاح- محمود حسن «تريزيجية»- محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش»- طارق حامد- محمد هاني- حسام حسن- مصطفي فتحي- أحمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ياسر ريان- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- أحمد أيمن منصور- إسلام عيسي.