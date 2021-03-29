شكرا لقرائتكم خبر عن لتحصينه من ريال مدريد وبرشلونة.. ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة ليفربول إيكو أن إدارة ليفربول ستبدأ مفاوضاتها مع محمد صلاح لتجديد تعاقده مع الفريق.

وقالت الصحيفة إن ليفربول يثق في قدرته على إقناع محمد صلاح بالبقاء في قلعة أنفيلد وتحصينه من الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وارتبط صلاح بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي، بعدما أثار التكهنات حول مستقبله في آنفيلد وإعلانه رغبته في الانضمام لأحد قطبي إسبانيا ريال مدريد أو برشلونة.

وأكدت الصحيفة إن إدارة ليفربول بدأت دراسة إمكانية تجديد عقد صلاح، وستبدأ قريبا خطوات التمديد ولا توجد مشكلة في الأمور المادية أو في مدى قبول صلاح أو رفضه للعقد.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 17/18 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2023.