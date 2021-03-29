شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات فنية وخططية وتأهيل عبد السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية والمهام الخاصة لكل مركز لتنفيذها خلال التدريبات.

وقام أسامة نبيه بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تولى الإشراف على مجموعة في حين تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية.

فيما أدى محمد عبد السلام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الجماعي على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعرض محمد عبد السلام للإصابة بكدمة في القدم في مران الفريق أمس الأحد.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا خاصا للاعب لتنفيذه في صالة الجيمانيزيوم، للتعافي من إصابته.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.