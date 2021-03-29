شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى والجزيرى يعودان غدا .. والدوليون ينتظمون فى مران الزمالك الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة غدا الثلاثاء عقب مشاركتهما مع منتخب تونس في التصفيات الأفريقية المؤهلة للنهائيات.
ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين غدا قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.
كما ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليون في التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي.
ويضم المنتخب الأول خماسي الزمالك، محمود عبدالرحيم جنش ومحمود حمدي «الونش» وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو، في حين يضم المنتخب الأوليمبي الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ إبريل المقبل.
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