شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تعليمات خاصة لأوباما والمثلوثى يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع يوسف أوباما لاعب الفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

ومنح مدرب الزمالك بعض التعليمات الفنية للاعب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث إن أوباما يعتبر من العناصر المميزة والمؤثرة بشكل كبير داخل صفوف الفريق.

فيما واصل حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وخاض المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف أخصائي التأهيل، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بصورة جيدة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.