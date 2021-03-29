شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات بدنية وكارتيرون يجتمع باللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الإثنين بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.
وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وفرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.
ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.
فيما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954