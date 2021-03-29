شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات بدنية وكارتيرون يجتمع باللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الإثنين بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وفرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

فيما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.