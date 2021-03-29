شكرا لقرائتكم خبر عن «الندية والإثارة».. أرقام من قمة الزمالك والأهلى فى دورى السلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكتسب مواجهات القمة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، دائما "ندية وإثارة" بمختلف المسابقات والألعاب.
ويلتقي في السادسة مساء اليوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي بالصالة المغطاة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري.
ويدخل الزمالك مواجهة اليوم برصيد 18 نقطة من 10 مباريات ويتبقى 3 مباريات بعد هذه المباراة لتحديد ترتيب جدول دوري السوبر.
والتقى الزمالك مع الأهلي في دوري السوبر (الأفضل من 5) في ١٤ مباراة بمختلف المسابقات دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر، فاز الفريق في 7 مباريات في 3 بطولات وفاز الأهلي في 7 مباريات.
فاز الزمالك على الأهلي في أول دوري بالنظام الجديد 3/1 في عدد المباريات، فيما فاز الأهلي على الزمالك في دورى المرتبط والكأس.
وتوج الزمالك ببطولة الدوري التي أهلته للمشاركة في البطولة الإفريقية المنظمة تحت رعاية NBA العالمية، فيما توج الأهلي بلقب دوري مرتبط الذي يعد بطولة تنشيطية بمشاركة فرق المرتبط للأندية.
يذكر أن الزمالك يتقاسم الصدارة مع الاتحاد برصيد 18 نقطة قبل مواجهة اليوم، فيما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 15 نقطة.
ويقود الزمالك فنيا أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا.
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