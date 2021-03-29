شكرا لقرائتكم خبر عن «الندية والإثارة».. أرقام من قمة الزمالك والأهلى فى دورى السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكتسب مواجهات القمة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، دائما "ندية وإثارة" بمختلف المسابقات والألعاب.

ويلتقي في السادسة مساء اليوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي بالصالة المغطاة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم برصيد 18 نقطة من 10 مباريات ويتبقى 3 مباريات بعد هذه المباراة لتحديد ترتيب جدول دوري السوبر.

والتقى الزمالك مع الأهلي في دوري السوبر (الأفضل من 5) في ١٤ مباراة بمختلف المسابقات دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر، فاز الفريق في 7 مباريات في 3 بطولات وفاز الأهلي في 7 مباريات.

فاز الزمالك على الأهلي في أول دوري بالنظام الجديد 3/1 في عدد المباريات، فيما فاز الأهلي على الزمالك في دورى المرتبط والكأس.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري التي أهلته للمشاركة في البطولة الإفريقية المنظمة تحت رعاية NBA العالمية، فيما توج الأهلي بلقب دوري مرتبط الذي يعد بطولة تنشيطية بمشاركة فرق المرتبط للأندية.

يذكر أن الزمالك يتقاسم الصدارة مع الاتحاد برصيد 18 نقطة قبل مواجهة اليوم، فيما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ويقود الزمالك فنيا أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا.