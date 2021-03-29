شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يغادر لتركيا غدًا بعد انتهاء معسكر منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، إلى تركيا، غدا الثلاثاء، من أجل الانتظام في تدريبات فريقه، وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، في مباراتي كينيا وجزر القمر، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022.
وينتظم مصطفى محمد في تدريبات جالاتا سراي، استعدادًا لمواجهة فريق هاتاي سبور التركي، المقرر لها 3 إبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري التركي.
ويسعى فريق جالاتا سراي لاستعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام ريزا سبور، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. ولم يسجل مصطفى محمد، في آخر 3 مباريات شارك بها مع الفريق التركي، حيث كانت آخر مباراة وسجل فيها أمام إيروزوروم سبور، حيث أحرز هدفين في تلك المباراة.
يذكر أن اللاعب، صاحب الـ٢٣ عاما، يقدم مستوى مميزا للغاية منذ انتقاله لفريق جالاتا سراي في يناير الماضي، حيث لعب 8 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خلالها 5 أهداف.
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