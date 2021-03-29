شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يغادر لتركيا غدًا بعد انتهاء معسكر منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، إلى تركيا، غدا الثلاثاء، من أجل الانتظام في تدريبات فريقه، وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، في مباراتي كينيا وجزر القمر، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022.

وينتظم مصطفى محمد في تدريبات جالاتا سراي، استعدادًا لمواجهة فريق هاتاي سبور التركي، المقرر لها 3 إبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري التركي.

ويسعى فريق جالاتا سراي لاستعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام ريزا سبور، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. ولم يسجل مصطفى محمد، في آخر 3 مباريات شارك بها مع الفريق التركي، حيث كانت آخر مباراة وسجل فيها أمام إيروزوروم سبور، حيث أحرز هدفين في تلك المباراة.

يذكر أن اللاعب، صاحب الـ٢٣ عاما، يقدم مستوى مميزا للغاية منذ انتقاله لفريق جالاتا سراي في يناير الماضي، حيث لعب 8 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خلالها 5 أهداف.