شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة صلاح والنني المقبلة بعد إنتهاء معسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير الثنائي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب خط وسط أرسنال، إلى إنجلترا، غدا الثلاثاء للانتظام في تدريبات فريقهما، وذلك بعد خوضهما مع المنتخب الوطني مباراتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات االمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022.

وسيكون هناك تحدي خاص بين النني وصلاح، وذلك عندما يلتقي ليفربول مع أرسنال يوم 3 إبريل المقبل، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح فريق ليفربول في حصد نقاط المباراة الثلاثة، لكي يقترب من مراكز المقدم في جدول الدوري، حيث يحتل المركز السابع برصيد 46 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، أحرز لاعبوه 48 هدفًا وتلقت شباكه 36 غيرها. ولا يختلف الحال في أرسنال كثيرًأ عن ليفربول، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 42 نقطة، جمعها من الفوز 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في 11 مباراة، أحرز لاعبوه 40 هدفصأ وتلقت شباكه 32 غيرها.

ويلتقى المنتخب مع جزر القمر اليوم فى ختام التصفيات الافريقية وتتجه النية لإشراك عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر، للاستفادة من انطلاقاته الهجومية وسرعته، مع الدفع بعلي جبر بدلا من أحمد حجازي الذي شارك أمام كينيا ثم عاد إلى السعودية، وفي وسط الملعب استقر حسام البدري، على إشراك الثنائي عمرو السولية ومحمد النني بصفة أساسية، مع تواجد طارق حامد على مقاعد البدلاء، أما في خط الهجوم سيدفع البدري بالثنائي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح على الجناحين، مع وجود محمد شريف في مركز المهاجم الوهمي مع مصطفى محمد كرأس حربة صريح، وسيجلس محمد مجدي "أفشة" على دكة البدلاء، بحيث يخوض منتخب مصر اللقاء بطريقة (4/4/2) الكلاسيكية.