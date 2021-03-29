هازارد يواصل عملية التأهيل من الاصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

عاد البلجيكي الدولي إيدين ​هازارد​ الى مدريد بعد العمل على اعادة التأهيل تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي في المنتخب البلجيكي.



وسيواصل نجم ​ريال مدريد​، عمليات التأهيل في العاصمة الإسبانية، متبعًا تعليمات وإرشادات الأجهزة الطبية سواء بالفريق الملكي أو منتخب بلاده.

وبحسب المعلومات الصادرة عن الجهاز الطبي لمنتخب بلجيكا، فإن نجم تشيلسي السابق بحاجة إلى "علاج شديد لتقوية الجزء السفلي من الجسم بدءا من عضلات البطن وحتى الركبتين".

وعانى هازارد من اصابات عديدة ابعدته عن المشاركة في مباريات الميرينغي خلال الموسم الحالي.