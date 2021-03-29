مشاكل كبيرة لدى ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

كشف الصحافي في موقع COPE الاسباني، ​ارانشا رودريغيز​ أن فريق ​ريال مدريد​ سيعاني بسبب الاصابات التي تضاعفت خلال الفترة الاخيرة وذلك قبيل الامتحانات الكبيرة التي يقدم عليها الفريق الملكي.



حيث أكد الصحافي أرانشا رودريغيز أن كارفاخال لن يكون جاهز ضد ليفربول، هناك فرصة ضئيلة للغاية لكنها ما زالت مبكرة ومعقدة للغاية، كما انه من المحتمل جدا أن يتواجد ​كروس​ ضد ليفربول ولكنه لا يزال غير مؤكد بنسبة 100% وسيغيب عن لقاء ايبار، و​فالفيردي​ لديه فرص أقل من كروس ليكون جاهزًا للعب ضد ليفربول.

فيما ان الاخبار الايجابية هي عودة كل من ماريانو دياز وأودريوزولا الى العمل الجماعي هذا الأسبوع، وعدم مشاركة ​مودريتش​ مع كرواتيا وسيكون أكثر راحة من اللاعبين الدوليين الآخرين.