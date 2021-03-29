حازم امام: مواجهة مصر أمام جزر القمر بغاية الأهميّة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

شدّد ​حازم إمام​، نجم ​الزمالك​ السابق، أن مباراة ​المنتخب المصري​ أمام جزر القُمر بغاية الأهمية، مؤكدا على ضرورة استغلالها من أجل محاولة تحسين الصورة التي ظهر بها منتخب مصر أمام كينيا.



وقال حازم في تصريحات نشرها موقع الشروق المصري: "أرى أن مباراة جزر القُمر في غاية الأهمية، حتى تعود ثقة الجماهير في المنتخب الوطني من جديد، لا خلاف على أن حسام البدري مدرب كبير وحقق بطولات وألقاب كثيرة مع الأهلي، لدينا ثقة في قدرة البدري على تحسين شكل المنتخب خلال المرحلة القادمة".

وأضاف: "لدى بعض الملاحظات على المنتخب، مثل عدم وجود بديل لأفشة، حيث بعد أن سجل الهدف الأول في كينيا، لم يظهر بعد ذلك، أتمنى رؤية الظهيرين الأيمن والأيسر بصلاحيات تسمح لهما بالتقدم".